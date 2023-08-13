حدث وتاريخ.. 13 أغسطس 1923 المؤتمر الوطني في تركيا يعيّن مصطفى كمال أتاتورك رئيساً للحكومة. 1960 جمهورية أفريقيا الوسطى تعلن استقلالها عن فرنسا، بعد سنتين من تمتعها بحكم شبه ذاتي في ظل الجمهورية الفرنسية. 2015 تفجير دموي عنيف لشاحنة مفخخة في أحد الأسواق الشعبية في بغداد يخلف أكثر من 80 قتيلاً و200 جريح. 1940 عملية قصف جوي ألمانية اعتُبرت الأعنف في ذلك الوقت ضد العاصمة البريطانية لندن أثناء الحرب العالمية الثانية. صورة التاريخ: 13 أغسطس 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App