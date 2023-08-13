روسيا تعلن إحباط هجمات أوكرانية على القرم

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجمات أوكرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، استهدفت شبه جزيرة القرم، أمس. وأعلنت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقطت صاروخين في شبه الجزيرة، فيما قالت الخارجية الروسية إن أوكرانيا حاولت من دون جدوى ضرب جسر القرم بصواريخ إس- 200، ما أجبر السلطات على إغلاقه مؤقتاً أمام حركة المرور.

وأضافت في بيان «رُصد الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب واعترضته أنظمة الدفاع الجوي الروسية في الجو».

وفي بيان نُشر في وقت سابق على تيليغرام، قال حاكم القرم الذي عينته روسيا سيرغي أكسيونوف إن أنظمة الدفاع الروسية أسقطت صاروخين بالقرب من الجسر الذي لم يصب بأذى. وقال أكسيونوف في وقت لاحق إن هجوماً صاروخياً ثالثاً استهدف الجسر لكنه باء بالفشل.

ونددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالهجمات الأخيرة، قائلة إنها شكلت خطراً على أرواح الأبرياء والبنية التحتية المدنية. وأضافت «هذه الأعمال الهمجية لن تمر دون رد».

وقبل الهجمات الصاروخية، تعرضت القرم لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية. وأعلنت وزارة الدفاع تدمير 20 طائرة مسيرة أُطلقت على شبه الجزيرة في وقت سابق أمس.

وأضافت إنه لم تقع أي إصابات أو أضرار نتيجة للهجمات، وأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 14 طائرة مسيرة فيما أسقطت منظومة الحرب الإلكترونية ست مسيرات.

جبهة زابوريجيا

ميدانياً، قال تقرير صادر عن المعهد الأمريكي لدراسة الحرب، إن القوات الأوكرانية أحرزت تقدماً تكتيكياً في هجومها المضاد بمنطقة زابوريجيا غربي البلاد. وتحدث التقرير عن هجمات روسية مكثفة بالقرب من كوبيانسك في منطقة خاركيف.

وتوقعت وزارة الدفاع البريطانية أن ترسل روسيا المزيد من القوات إلى زابوريجيا في مواجهة الضغوط الأوكرانية. كما رجحت أن يكون الروس نقلوا قوات من منطقة خيرسون إلى المنطقة المحيطة بأوريخوف في زابوروجيا.

وقال الجيش الأوكراني إن قواته أحرزت تقدماً أمس، بالقرب من بلدة روبوتين جنوبي زابوروجيا. وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن أطفالاً سقطوا بين القتلى والجرحى المدنيين بعد يوم أطلقت روسيا خلاله ستة صواريخ و32 رشقة من أنظمة إطلاق الصواريخ وشنت 36 غارة جوية على مناطق ومواقع للقوات الأوكرانية.وأشارت إلى إن القوات الأوكرانية تواصل عملية هجومية نحو ميليتوبول وبيرديانسك.

تدمير مراكز

وقالت وكالة سبوتنيك إن القوات الروسية استهدفت مقر القيادة المتقدمة للفيلق العاشر الأوكراني بالقرب من أوريخوف في زابوروجيا. ونقلت عن الدفاع الروسية قولها في بيان، إن القوات الروسية صدت ثلاث هجمات ودمرت مستودعات صواريخ ومدفعية وخدمات لوجستية للقوات الأوكرانية في زابوروجيا.

وقال البيان إن مجموعة قوات «المركز»، وطيران الجيش وسلاح المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة صدت ثلاث هجمات لقوات أوكرانية في لوغانسك وغابات سيريبريانسكي.

وأكدت الوزارة تقدم القوات الروسية على محور كوبيانسك، على طول خط الجبهة، وصد هجمات أوكرانية في مناطق بلوغانسك وخاركوف ودونيتسك.

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