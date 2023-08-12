80 قتيلاً حصيلة ضحايا حرائق هاواي

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضى 80 شخصاً على الأقل في الحرائق التي تجتاح جزيرة ماوي في هاواي.

وأثارت الحصيلة الثقيلة انتقادات للسلطات بشأن طريقة تعاملها مع واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث للأرخبيل الأمريكي.

وما زال السكان في حالة صدمة، وبدأوا لتوّهم يدركون حجم الضرر في مدينة لاهاينا التي تحولت في غالبها إلى رماد.

وقال أنتوني غارسيا (80 عاماً)، أحد المقيمين في المدينة منذ ثلاثة عقود: «لقد أتى ذلك على كل شيء، كل شيء! هذا يفطر قلبي».

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ولم يبق شيء تقريباً من المحلات التجارية والفنادق والمباني والمطاعم في المدينة الساحلية، التي يبلغ عدد سكانها 13 ألف نسمة.

وطاول اللهب شجرة بانيان مهيبة، وهي معلم جذب سياحي، لكن يبدو أنها نجت، وهي تقف الآن وسط الأنقاض.

وخلال هذا الكابوس، تناقل السكان الأخبار والشائعات من شخص إلى آخر، ويسعى السكان إلى فهم كيف بلغت المأساة هذا الحجم، كما فتح القضاء تحقيقاً بشأن طريقة إدارة السلطات للأزمة.

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