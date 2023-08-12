إسقاط صاروخين أوكرانيين فوق جسر القرم دون أضرار

المصدر: أ.ف.ب

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أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، صاروخين أوكرانيين فوق جسر القرم الذي يشكل بنية تحتية مهمة مدنياً وعسكرياً تربط روسيا بشبه الجزيرة، وفق ما أفادت السلطات الموالية لموسكو.

وقال حاكم القرم، سيرغي أكسيونوف، عبر تلغرام: «تم إسقاط صاروخين للعدو من جانب قوات الدفاع الجوي قرب مضيق كيرتش، لم يصب جسر القرم بأضرار».

وأورد اوليغ كريوتشوف، مستشار الحاكم، أن القوات الخاصة اطلقت حاجبا من الدخان كوسيلة دفاع إضافية، لافتاً إلى أنّ حركة السير على الجسر ستستأنف قريباً.

واستهدف جسر القرم الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشييده بعد ضم شبه الجزيرة في 2014، مراراً بهجمات اوكرانية.

وتسبب آخر هجوم في يوليو الماضي بأضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيارات، علما انه يستخدم ايضا في نقل المعدات العسكرية الى الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا. وأمر بوتين بتعزيز أمن الجسر بعد الهجوم الأخير.

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