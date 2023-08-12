إنقاذ 600 مهاجر في «المتوسط»

المصدر: د.ب.أ

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ذكرت منظمة الإغاثة «إس.أو.إس ميديتيرانيه، أن سفينة الإنقاذ «أوشن فايكينج» أنقذت أكثر من 600 شخص، من قوارب صغيرة متهالكة في البحر المتوسط، في 15 مهمة، في غضون 48 ساعة.

وأضافت المنظمة مساء أمس الجمعة على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن معظم عمليات الإنقاذ جرت على الطريق بين صفاقس في تونس وجزيرة لامبيدوسا الإيطالية. وتابعت المنظمة، أن السلطات الإيطالية نسقت عمليات الإنقاذ.

وأضافت المنظمة، أنه تم إنقاذ إجمالي 623 شخصاً، من بينهم 15 طفلا و146 قاصراً غير مصحوبين بذويهم من السودان وغينيا وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وبنين وبنغلاديش.

وتابعت المنظمة، أنّ الأشخاص الذين تم إنقاذهم بأمان، يلقون الرعاية على متن السفينة «أوشن فايكينج»، ومن المقرر نقل بعضهم، في وقت لاحق إلى الشاطئ في لامبيدوسا، ونقل الآخرين إلى تشيفيتافيكيا، شمال غرب روما.

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