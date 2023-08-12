تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فى سماء القرم

المصدر: د.ب.أ

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أعلن مستشار رئيس جمهورية القرم، أوليج كريوتشكوف، اليوم السبت، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة من شبه جزيرة القرم، وفق ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال كريوتشكوف عبر قناته على تطبيق تلغرام: «فُعّلت أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة من شبه جزيرة القرم، يرجى التزام الهدوء والوثوق فقط بمصادر المعلومات الموثوقة».

يأتي ذلك بعدما علقت السلطات الروسية في وقت سابق اليوم، حركة المرور عبر جسر القرم، ثم استؤنفت الحركة بعد فترة وجيزة من التعليق، وطلبت السلطات من المواطنين المتواجدين بمركباتهم على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.

وفي سياق متصل، أعلن مدير المركز الإعلامي لوحدات الغرب التابعة للجيش الروسي، سيرجي زيبنسكي، فجر اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 4 نقاط حصينة، و5 نقاط مراقبة للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك.

وأوضح زيبنسكي لسبوتنيك: «استولت الوحدات الهجومية التابعة للجيش السادس المشترك خلال العمليات القتالية على محور كوبيانسك، على 4 نقاط حصينة و5 نقاط مراقبة وقضت على أكثر من فصيلة مشاة في منطقة أولشانا السكنية».

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