روسيا تواصل هجومها في اتجاه كوبيانسك وتعزز الوضع التكتيكي

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلن الجيش الروسي، أمس، أنه عزز من جديد، مواقعه بشمال شرق أوكرانيا، وذكرت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، أن «الوحدات الهجومية التابعة للمجموعات القتالية (غرب) واصلت عملياتها الهجومية في اتجاه كوبيانسك على جبهة عريضة، وعززت الوضع التكتيكي».

كما عززت القوات الروسية مواقعها بالقرب من قريتي أولشانا وبيرتشوترافنيفي في منطقة خاركيف بشكل ملحوظ، بحسب المصدر نفسه.

«مرتزقة أجانب»

وأعلن الجيش الروسي، أنه ضرب «مرتزقة أجانب» في زابوريجيا، غداة قصف روسي استهدف فندقاً أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل، وإصابة 24 شخصاً بجروح في المدينة الواقعة جنوبي أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشنكوف، «ضرب موقع انتشار مؤقت لمرتزقة أجانب في محيط مدينة زابوريجيا». كما أعلن الجيش الروسي أنه دمر مسيّرة أوكرانية فوق ضواحٍ غرب موسكو.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية على «تليغرام»: «جرى بعد الظهر إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة مسيّرة جوية على منشأة في موسكو»، متهمة «نظام كييف» بالوقوف خلفه. وأضافت الوزارة إنه جرى «القضاء على المسيّرة بوسائل الحرب الإلكترونية، وتحطمت في منطقة حرجية غرب موسكو».

من جهتها أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت الجمعة أربعة صواريخ فرط صوتية من طراز «كينجال» عبر قاذفات ميغ-31 في اتجاه منطقة إيفانو فرانكيفسك، تم تدمير أحدها فوق كييف، وأصابت الصواريخ الأخرى مطارا وبنى تحتية مدنية في كولوميا.ومساء الخميس، أفادت السلطات المحلية بمقتل شخص وإصابة 16 آخرين بهجوم استهدف زابوريجيا في جنوب أوكرانيا. وقالت الشرطة الوطنية في بيان إن صاروخين من نوع «إسكندر» أصابا المدينة ودمرا فندقاً ترتاده وفود أجنبية.

وقال منسق الأمم المتحدة في أوكرانيا دينيس براون «أشعر بالاستياء لمعرفة أن فندقاً ترتاده وفود الأمم المتحدة باستمرار وزملاء من منظمات غير حكومية، استهدف في زابوريجيا. هذا غير مقبول على الإطلاق».وأكد الجيش الروسي أنه دمر «مكان انتشار موقت للمرتزقة» في زابوري.



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