إنقاذ 500 مهاجر في البحر المتوسط

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قامت سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ" التي تستأجرها منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية بإنقاذ اكثر من 500 شخص في 11 عملية منذ أكثر من 42 ساعة في جنوب غرب جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

ويقع مقر المنظمة في مرسيليا بجنوب فرنسا.

أوضحت المنظمة غير الحكومية في بيان الجمعة "تم تنفيذ 11 عملية إنقاذ منذ أكثر من 42 ساعة وأسعف أكثر من 500 شخص" من قبل فرق "إس أو إس ميديتيرانيه" والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن السفينة أوشن فايكينغ في البحر المتوسط.

واضاف البيان أن "عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في منطقة البحث والإنقاذ بين تونس ولامبيدوسا".

وقال البيان إن السفينة أوشن فايكينغ تلقت الخميس "تعليمات من مركز تنسيق في الإغاثة الإيطالية للمساعدة في حالات طوارئ جنوب غرب لامبيدوسا".

يعتبر وسط البحر المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. وتقدر الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه منذ بداية عام 2023 فقد في هذه المنطقة 1848 مهاجرا مقارنة بـ 1417 طوال عام 2022.

في يونيو تسبب حادث غرق اعتبر الأخطر لمهاجرين في المتوسط بمصرع 82 شخصاً على الأقل ولكن في شرق المتوسط.

وكانت السلطات الايطالية احتجزت أوشن فايكينغ لمدة 10 أيام في يوليو بعد اتهامها بإخفاقات أمنية. لكنها سمحت لها بالإبحار مجددا في 21 منه.

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