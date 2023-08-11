روسيا..حريق في مستودع قرب منزل بوتين الرئاسي

المصدر: وكالات

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نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن خدمة الطوارئ القول يوم الخميس إن حريقاً اندلع في مستودع ببلدة أودينتسوفو الواقعة إلى الغرب من موسكو بين المقر الرسمي للرئيس فلاديمير بوتين ومطار فنوكوفو.

ولم توضح الخدمة كيفية اندلاع الحريق في المستودع الذي يبعد 6.5 كيلومترات عن المقر الرئاسي لبوتين في نوفو-أوجاريوفو.

وذكرت خدمة الطوارئ في بيان أن الحريق امتد لمساحة ألفي متر مربع بحلول منتصف الليل بتوقيت موسكو.

وأبلغت روسيا عن هجومين بطائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من موسكو هذا الأسبوع.



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