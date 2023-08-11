بلينكن: أمريكا تدعم إكواس وتتخوف بشأن سلامة رئيس النيجر المعزول

المصدر: وكالات

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس إن الولايات المتحدة تشعر "بقلق عميق" بشأن سلامة رئيس النيجر المعزول محمد بازوم وأمنه وتؤكد عن دعمه جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إكواس) بشأن النيجر.

وقال حزب بازوم يوم الأربعاء إن الرئيس المعزول وعائلته محتجزون في ظروف "قاسية" و"غير إنسانية" في مقر إقامتهم، حيث لا توجد مياه جارية ولا كهرباء ولا يمكنهم الحصول على سلع طازجة أو الوصول للأطباء.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس عن دعمه جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إكواس) بشأن النيجر، من دون أن يؤيد صراحة قرارها التدخل عسكريا لإعادة النظام الدستوري.

وقال بلينكن "إكواس، وهي منظمة تجمع دول غرب إفريقيا، تؤدي دوراً رئيسياً في توضيح ضرورة العودة إلى النظام الدستوري، ونحن نؤيد بشدة قيادة إكواس وجهودها في هذا الصدد".

وقررت المنظمة الإقليمية الخميس نشر "قوتها الاحتياطية" لإعادة النظام الدستوري في النيجر.

ولم تحدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في قمتها في أبوجا أي جدول زمني أو عديد العسكريين الذين يشكلون هذه "القوة الاحتياطية"، مع تشديدها أنها لا تزال تأمل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

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