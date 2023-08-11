تركيا: إصابة 22 شخصاً في زلزال ملاطية

المصدر: د ب ا

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أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية جنوبي البلاد مساء الخميس، مشيرا إلى إصابة 22 شخصاً بجروح طفيفة.

وذكر في منشور بحسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفرق التركية واصلت جهود المسح الميداني في المنطقة بعد وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 3ر5 درجات، ومركزه بمنطقة يشيليورت في ملاطية،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأشار يرلي قايا إلى أنه وفقاً للمعلومات الأولية، فإن الزلزال تسبب في نهيار مبنى مهجور، وميلان مبنيين متضررين من زلزال قهرمان مرعش في 6 فبرايرالماضي.

كان زلزال بقوة 3ر5 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب مساء الخميس، منطقة يشيل يورت التابعة لولاية ملاطية جنوب تركيا.

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