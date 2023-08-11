موسكو وكييف تتبادلان الهجمات بالمسيّرات

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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شهدت الليلة قبل الماضية وصباح أمس هجمات روسية وأوكرانية متبادلة بطائرات مسيرة، أعلنت كل من كييف وموسكو التصدي لها، بالتزامن مع إعلان الجيش الروسي تعزيز مواقعه على الجبهة في مدينة كوبيانسك شمال شرقي أوكرانيا، التي أعلنت بدورها أنها فتحت ممرات «مؤقتة» على البحر الأسود ليلاً للسماح بحركة السفن التي تنقل حبوبها رغم تهديدات روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة من أمس الخميس أنها أسقطت ليلاً 13 طائرة أوكرانية مسيّرة، 11 منها قرب شبه جزيرة القرم وأخريان كانتا تحلقان باتجاه العاصمة موسكو، في وقت تتعرض فيه المناطق التي تسيطر عليها روسيا لهجمات متكررة.

وقالت الوزارة في بيان عبر «تلغرام»، «دُمرت طائرتان مسيّرتان كانتا تحلقان باتجاه مدينة موسكو».

واتهمت الوزارة كييف بإرسال الطائرتين. وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية إحدى الطائرتين في منطقة كالوغا جنوب غربي موسكو والثانية في منطقة اوديتسوفسكي في منطقة العاصمة الروسية.

أما في شبه جزيرة القرم، فقالت الوزارة في بيانها «بالقرب من مدينة سيفاستوبول، أصيبت طائرتان مسيّرتان بأنظمة دفاعية مضادة للطائرات كانت في الخدمة، وتم إخضاع تسع طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في البحر الأسود قبل أن تصل إلى أهدافها».

في المقابل قال فيتالي كوفال حاكم منطقة ريفني بغرب أوكرانيا، إن طائرات مسيرة دمرت مستودعاً للوقود بالمنطقة في هجوم شنته روسيا الليلة قبل الماضية واستمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس الخميس وأسفر عن اندلاع حريق هائل. وأضاف أنه لم تقع إصابات.

وقال في مقطع فيديو نُشر على تطبيق تيليغرام، «تعرضت منطقة ريفني الليلة قبل الماضية وصباح أمس الخميس لهجوم مكثف بطائرات مسيرة». وظهر في الفيديو واقفاً في ميدان والنيران تشتعل من خلفه. وأضاف «المستوى الكيميائي والإشعاعي طبيعي. لا نعتزم إجلاء السكان».

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط سبعاً من أصل عشر طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز «شاهد» خلال هجوم روسي الليلة قبل الماضية وفجر الخميس.

وعلى الأرض أعلن الجيش الروسي أمس أنه تمكن من تعزيز مواقعه في شمال شرقي أوكرانيا، حيث يشنّ منذ أسابيع هجوماً بعدما دحرته القوات الأوكرانية من هذه المنطقة قبل عام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه «في اتجاه كوبيانسك، تمكّنت الوحدات الهجومية التابعة للقطعات القتالية +الغربية+، خلال عمليات هجومية، من تحسين مواقعها على خط الجبهة».

في الأثناء أوصت مدينة كوبيانسك سكانها بإخلاء المدينة إثر تقدم الجيش الروسي الذي يعلن منذ أيام عن تقدمه في هذا الاتجاه.

ممرات مؤقتة

في الأثناء أعلنت كييف، أمس، أنها فتحت ممرات «مؤقتة» على البحر الأسود ليلاً للسماح بحركة السفن التي تنقل حبوبها رغم تهديدات روسيا التي حذرت هذه السفن من احتمال استهدافها من قبل جيشها.وقالت البحرية الأوكرانية في بيان: «تم الإعلان عن ممرات مؤقتة للسفن التجارية من وإلى الموانئ البحرية الأوكرانية على البحر الأسود».وصرح المتحدث باسم البحرية أوليغ تشاليك أن «الممرات مفتوحة منذ منتصف الليل» دون أن يحدد إلى متى سيستمر هذا الوضع.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت سفن أبحرت من السواحل الأوكرانية أم لا.وبحسب تشاليك فإن أي سفينة تبحر على البحر الأسود من الموانئ الأوكرانية «ستكون مزودة بكاميرات مراقبة» لتكون الرحلة البحرية «شفافة قدر الإمكان».وصرح بأن السفن التي تصدّر الحبوب الأوكرانية «لا تطرح أي تهديد عسكري».

وحذرت موسكو من أن أي سفينة تتجه إلى الموانئ الأوكرانية أو تغادرها ستُعتبر هدفاً محتملاً. كانت كييف ردت في اليوم التالي أنها ستتعامل بالمثل مع السفن الروسية.منذ ذلك الحين ازداد عدد الهجمات في البحر الأسود من الجانبين واستهدف الجيش الروسي مراراً ميناء أوديسا الكبير جنوب أوكرانيا وأيضاً مرفأي إسماعيل وريني في هجمات نددت بها كييف ورأت فيها وسيلة لإعاقة صادراتها.

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