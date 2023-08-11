اغتيال مرشح رئاسي بارز في الإكوادور

المصدر: (كيتو - أ.ف.ب)

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فرضت الإكوادور حال الطوارئ بعدما اغتيل بالرصاص مساء الأربعاء فرناندو فيافيسنسيو، أحد المرشحين الرئيسيين للانتخابات الرئاسية التي تقرّر مع ذلك إبقاؤها في موعدها في 20 أغسطس الجاري.

وفيافيسينسيو، المرشح الوسطي الذي يحلّ في المرتبة الثانية بحسب استطلاعات الرأي بين المرشحين للانتخابات الرئاسية التي تجرى دورتها الأولى في 20 أغسطس، اغتيل بالرصاص في ختام لقاء انتخابي مساء أول من أمس الأربعاء في كيتو.

وقال رئيس الإكوادور غييرمو لاسو عبر خدمة «إكس» (تويتر سابقا)، إنّ «الجريمة المنظمة ذهبت بعيداً جداً»، معرباً عن «صدمته واستنكاره». وأضاف: «أؤكد لكم أنّ هذه الجريمة لن تبقى من دون عقاب».

وفي وقت لاحق، أفادت المسؤولة في المجلس الانتخابي الوطني ديانا اتاماينت بأنّ موعد الانتخابات العامّة المبكرة في الإكوادور أبقي في 20 أغسطس.

وقال الرئيس لاسو في كلمة بثت عبر «يوتيوب»: إنّ «القوات المسلّحة في حالة تعبئة عبر الأراضي الوطنية لضمان أمن المواطنين والهدوء في البلاد وانتخابات حرة وديمقراطية في 20 أغسطس».

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