«إيكواس»: الأولوية للدبلوماسية في النيجر

المصدر: نيامي، أبوجا ـ وكالات

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حملت القمة الطارئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» في أبوجا، أمس الخميس، قادة الانقلاب في النيجر مسؤولية سلامة الرئيس المحتجز محمد بازوم، مؤكدة تمسكها بالحل السلمي للأزمة مع الاحتفاظ بكافة الخيارات، بما فيها التدخل العسكري، مع امرها بنشر القوة الاحتياطية للمجموعة على الفور، في حين هدد قادة الانقلاب في النيجر بقتل الرئيس المعزول محمد بازوم إذا أقدمت دول الجوار على تدخل عسكري.

ودعا البيان الختامي لقمة «إكواس» كل الدول لدعم إعادة الوضع الدستوري في النيجر. وأكد عزم المجموعة إبقاء كل الخيارات على الطاولة للتعامل مع النيجر لحل الأزمة سلمياً بما فيها التدخل العسكري.كما شدد البيان على إدانة الانقلاب والاعتقال غير المشروع للرئيس بازوم، محملاً قادة الانقلاب مسؤولية سلامته.

وقال رئيس مفوضية «إكواس» عمر توراي اثر القمة الاستثنائية إن المنظمة أمرت «بنشر القوة الاحتياطية لإكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر».

وألقى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يترأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، أمس، الكلمة الافتتاحية في القمة. وقال: «نمنح أولوية للمفاوضات الدبلوماسية والحوار كأساس لنهجنا». وأجرى رؤساء دول غرب أفريقيا محادثات مغلقة لمناقشة ردهم على الانقلاب.

تهديد بالقتل

وصرح مسؤولان غربيان لوكالة «أسوشييتد برس» بأن أعضاء المجلس العسكري في النيجر قالوا إنهم سيقتلون الرئيس المخلوع محمد بازوم، إذا حاولت دول المنطقة أي تدخل عسكري لإعادته إلى السلطة.وقال أحد المسؤولين، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ممثلين عن المجلس العسكري أبلغوا وكيلة وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، بالتهديد الموجه إلى بازوم خلال زيارتها للبلاد هذا الأسبوع. وأكد مسؤول أميركي تلك الرواية، متحدثاً أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويته.

حكومة جديدة

وقبيل انعقاد القمة بساعات قليلة أعلن المجلس العسكري في النيجر، تشكيل حكومة جديدة تضم 21 وزيراً. وتوصف الحكومة الجديدة بـ«التوافقية»، وتضم «وزراء اقتصاديين ومدنيين وعسكريين»، من بينهم 4 سيدات. وأعلن ماهامان رفاي لوالي، «الأمين العام للحكومة»، على التلفزيون الرسمي، أسماء 21 وزيراً في الحكومة دون أن يدلي بتفاصيل عن أي خطط أخرى. وعُين 3 من قادة الانقلاب وزراء للدفاع والداخلية والرياضة في الحكومة. كما عُين وزير المالية السابق علي ماهامان لمين زين، الذي أعلن رئيساً للوزراء، الاثنين الماضي، وزيراً للاقتصاد والمالية في الحكومة الجديدة.

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