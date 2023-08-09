واشنطن "قلقة جداً" على صحة رئيس النيجر المحتجز

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الولايات المتّحدة الأربعاء أنّها "قلقة جداً" على صحة رئيس النيجر المحتجز بعد أن تحدث إليه وزير الخارجية أنتوني بلينكن هاتفياً.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين "نشعر بقلق بالغ على صحته وسلامته الشخصية وسلامة عائلته".

وكشف رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم تفاصيل ظروف احتجازه، لافتًا إلى أنه "تحول إلى تناول الأرز الجاف والمكرونة".

وقال بازوم في رسائل نصية لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه وعائلته بلا كهرباء منذ 2 أغسطس، كما حُرموا من أي اتصال مع الآخرين، بمن في ذلك طبيبه منذ 4 أغسطس.

وأضاف رئيس النيجر: "هذا يعني أنني أصبحت أتناول فقط الأطعمة التي بلا تاريخ انتهاء صلاحية، كل شيء قابل للتلف انتهى لعدم توفر الكهرباء".

ولفت: "إذا نفد الوقود فلن نستطيع أن نأكل شيئًا، إننا نأكل الأرز الجاف والمكرونة".

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