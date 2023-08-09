«خانون» يضرب جنوب اليابان والشمال يتأهب لعاصفة

المصدر: وكالات

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هطلت أمطار غزيرة ناتجة عن الإعصار خانون على جنوب اليابان، اليوم الأربعاء، فيما تقترب عاصفة أخرى من ناحية الشرق لتهدد طوكيو على الأرجح، في الوقت الذي يستعد فيه الآلاف للسفر خلال ذروة موسم العطلة الصيفية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن «خانون» قد يصل إلى اليابسة على جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد غداً الخميس، لكن مساحات من المنطقة غُمرت الأسبوع الماضي بالفعل بكميات من المياه تعادل أمطار شهر كامل. وتقع الجزيرة الرئيسية على بعد نحو 858 كيلومتراً من طوكيو.

والعاصفة حالياً في البحر جنوبي كيوشو، بعدما أحدثت دماراً في منطقة أوكيناوا الجنوبية الغربية. وتحتفظ العاصفة بقوتها وتتحرك بسرعة بطيئة غير معتادة تبلغ عشرة كليومترات في الساعة، ما يعني أن الرياح والأمطار ستستمران لفترة أطول.

وأصدرت هيئة الأرصاد، تحذيرات من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في أجزاء كثيرة من جنوب وغرب اليابان. وعلقت شركة غرب اليابان للسكك الحديدية بعض خدمات القطارات السريعة في كيوشو.

وأشارت الهيئة إلى أن العاصفة لان، التي تشكلت في المحيط الهادي جنوبي اليابان، من المتوقع أن تشتد قوتها مع توجهها شمالاً وربما تؤثر على طوكيو أوائل الأسبوع المقبل.

إلى ذلك، ألغت كوريا الجنوبية، الرحلات الجوية، قبل وصول متوقع للإعصار خانون إلى البلاد غداً الخميس. وذكرت هيئة مطارات كوريا، أنه حتى الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء، تم إلغاء 33 رحلة مغادرة، من مطار جيمبو الدولي، بينما تم إيقاف 13 رحلة من مطار جيمهاي الدولي.

وقال مدير المطار، إن الهيئة أكملت عمليات التفتيش المتعلقة بربط الطائرات والصرف الصحي استعدادا للرياح القوية وسقوط أمطار غزيرة.

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