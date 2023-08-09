تقدم روسي شرق أوكرانيا وبوتين يعلّق اتفاقات مع الغرب

المصدر: عواصم ـ وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

جددت المملكة العربية السعودية، أمس، التأكيد على استعدادها للقيام بمساعيها للوصول إلى سلام دائم للأزمة الروسية الأوكرانية، وأعلن الجيش الروسي تقدمه شرقي أوكرانيا، فيما وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً ينص على تعليق اتفاقات ضريبية بين روسيا و«الدول غير الصديقة».

وجدد وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري في بيان أمس، تأكيد المملكة «على استعدادها للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى سلام دائم، والتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية».

روايتان

ميدانياً، صرح الحاكم الروسي لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، بأن الجيش الروسي تمكن خلال الأيام الأخيرة من السيطرة على 5 بلدات في المقاطعة. وقال الجيش الروسي إنه قصف مركز قيادة عسكرياً أوكرانياً في بوكروفسك شرقي أوكرانيا التي كانت أعلنت في اليوم السابق أن الضربة استهدفت مباني سكنية وأسفرت عن سبعة قتلى.

وقال الناطق باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن مركز قيادة متقدماً لفوج خورتيتسيا الأوكراني تعرض للقصف.

ورد الناطق باسم مركز القيادة في شرق أوكرانيا سيرغي تشيريفاتي بالقول «إنها كذبة».

التقدم شرقاً

وأكدت روسيا أنها تقدّمت نحو مدينة كوبيانسك في شرق أوكرانيا على بُعد 150 كيلومتراً شمال بوكروفسك.

وقالت وزارة الدفاع في نشرتها اليومية «خلال الأيام الثلاثة الأخيرة أحرز الجنود الروس تقدماً بهذا الاتجاه بعمق أكثر من ثلاثة كيلومترات على جزء من الجبهة يمتد على 11 كيلومتراً».

تعليق اتفاقيات

في الأثناء، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أمس، أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوماً ينص على تعليق اتفاقيات الازدواج الضريبي بين روسيا و«الدول غير الصديقة» التي فرضت عقوبات على موسكو.

وكانت وزارتا المالية والخارجية الروسيتان اقترحتا هذا الإجراء في مارس بعدما فرضت دول غربية العديد من العقوبات الاقتصادية على روسيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز