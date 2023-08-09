الاحترار المناخي يضع العالم على صفيح ساخن

المصدر: عواصم - وكالات

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بدأت مؤشرات الاحترار المناخي تظهر متزامنة عبر العالم وتضعه على صفيح ساخن جداً، وتتجلى في مناطق تشهد حرائق وأخرى تواجه فيضانات واسعة، فضلاً عن حر خانق في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا وجنوب أمريكا.

وحطم يوليو 2023 المستوى القياسي لأكثر الأشهر حراً على الإطلاق في العالم بفارق 0,33 درجة مئوية عن يوليو 2019، على ما أعلن أمس، مرصد كوبرنيكوس الأوروبي حول التغير المناخي.

وقالت سامانثا بورغيس المديرة المساعدة للمرصد: «لم يكن الجو بهذا الحر، استناداً إلى عمليات المراقبة وبيانات المناخ القديم، منذ السنوات الـ 120 ألفاً الماضية».

حرائق البرتغال

في البرتغال، كان مئات الإطفائيين يعملون أمس في إخماد حريق مستعر منذ أربعة أيام في جنوب غرب البلاد التي تشهد موجة حر شديدة وضعت معظم شبه الجزيرة الإيبيرية في حال تأهب.

في المناطق الداخلية تم الاثنين إجلاء سكان عشرين بلدة ومصطافين، واستقبل العديد منهم في مدرسة تحولت إلى مركز استقبال. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية حال التأهب على جانبي الحدود مع وضع جنوب غرب إسبانيا في مستوى إنذار برتقالي وإقليم قرطبة في مستوى إنذار أحمر يترجم بوضع خطير للغاية.

إعصار خانون

في الوجه الآخر للمناخ، ألغت اليابان مئات الرحلات الجوية ونصحت أكثر من 60 ألف أسرة بإخلاء بعض المناطق الجنوبية، أمس، مع تحرك الإعصار خانون، المصحوب بأمطار غزيرة ورياح قوية، صوب الغرب.

والإعصار موجود في المحيط الهادي على بعد نحو 200 كيلومتر جنوبي كيوشو ثالث أكبر جزيرة في اليابان. ومن المتوقع أن يصل إلى الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية الخميس. وبدأت كوريا الجنوبية إجلاء عشرات الآلاف من الشباب من أكبر معسكر كشفي في العالم، بسبب اقتراب إعصار «خانون» من البلاد.

عواصف أمريكا

وضربت عواصف قوية مناطق واسعة من شرق الولايات المتحدة الاثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، كما ضربت معظم أنحاء الجنوب خصوصاً تكساس ولويزيانا وفلوريدا، حيث من المتوقع كذلك أن تضرب موجات حر مع حرارة تصل إلى 42 درجة.

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