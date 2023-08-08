المجلس العسكري في النيجر يعتذر عن استقبال وفد "إيكواس"

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبلغ المجلس العسكري في النيجر الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي كانت تريد إرسال وفد إلى نيامي، بأنه لا يستطيع المجيء في الوقت الحالي لأسباب "أمنية" على ما جاء في رسالة رسمية.

وجاء في رسالة وزارة الخارجية في النيجر الموجّهة إلى ممثلية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في نيامي "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".

وكان وفد دول غرب إفريقيا وصل، مساء "الخميس"، إلى نيامي سعياً لإيجاد مخرج للأزمة، غير أنه غادر بعد بضع ساعات بدون أن يلتقي أيا من قائد المجموعة العسكرية التي نفذت الانقلاب عبد الرحمن تياني أو الرئيس المخلوع محمد بازوم.

وبعد يوم على انتهاء المهلة التي حددتها "إيكواس" للعسكريين حتى "الأحد" لتسليم السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوة، أعلنت المنظمة في بيان أنها ستعقد "قمة استثنائية جديدة "الخميس" في أبوجا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز