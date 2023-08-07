تحذيرات ألمانية عاجلة من العاصفة" زكريا"

المصدر: أ ف ب

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية هبوب عاصفة قوية " زكريا" الاثنين وغدا الثلاثاء في بحر البلطيق.

وتم تعليق خدمات العبارات إلى جزيرتي هيدينسي وروجن في شمال ألمانيا.

وقالت شركة الشحن هيدينسي: "نطلب من كل المصطافين الذين أرادوا الوصول أو المغادرة يوم الاثنين أو الثلاثاء تغيير موعد وصولهم أو مغادرتهم إلى يوم الأربعاء".

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الرياح القادمة من الشمال الغربي قد تصل سرعتها إلى ما يتراوح بين 90 و 100 كيلومتر في الساعة، وفي بعض الحالات يمكن أن تصل إلى سرعة الإعصار التي تبلغ نحو 105 كيلومترات في الساعة.

وقال مايكل كنوبلسدورف المسؤول بهيئة الأرصاد: "هذا وضع غير معتاد للغاية في هذا الوقت من العام. نتوقع عاصفة كهذه في الخريف وليس في منتصف الصيف".

ومن المتوقع أيضا أن تتسبب العاصفة "زكريا" في حدوث فيضان في هامبورج مساء اليوم الاثنين.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم المكتب الاتحادي للملاحة البحرية والمسح البحري (الهيدروجرافيا) إن المكتب يتوقع ارتفاعا غير معتاد لمناسيب المياه بمقدار 5ر1 متر فوق متوسط ارتفاع المياه عند الساعة 22.44 من مساء اليوم.

ونصحت الشرطة المواطنين بتجنب المنطقة المعنية الواقعة حول نهر إلبه في هامبورج ومغادرة المناطق المنخفضة على وجه الخصوص لاسيما بالقرب من نهر إلبه بالإضافة إلى حي هافنسيتي ومنطقة الميناء (هامبورج هي أكبر موانئ ألمانيا).

كما نصحت الشرطة المواطنين أيضا بوضع السيارات في مناطق مرتفعة.

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