حريق غابات في البرتغال يصيب 11 شخصا ويلتهم 7 آلاف هكتار

المصدر: وام

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تسبب حريق غابات اندلع في وسط البرتغال في إصابة 11 شخصاً بجروح طفيفة ، والتهام حوالي سبعة آلاف هكتار، فيما لا يزال أكثر من ألف عنصر إطفاء يحاول إخماده ، وفق ما أعلنته الحماية المدنية البرتغالية.



وقال خوسيه غيليرمي قائد أجهزة الإغاثة المكلفة بالعمليات : " إن المساحة المحترقة تقدر بسبعة آلاف هكتار، لكن شدة هذا الحريق تقدر بأكثر من عشرين ألف هكتار".



من ناحية أخرى يعمل 400 عنصر إطفاء على إخماد حريق آخر في أوديميرا قرب الساحل الجنوبي الغربي من البلاد، وتم إخلاء أربع قرى من سكانها.

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