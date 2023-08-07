فرنسا تعلق مساعداتها لبوركينا فاسو

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت فرنسا تعليق مساعداتها التنموية وتلك المتعلقة بدعم الميزانية المخصصة لبوركينا فاسو، وفق ما أفاد بيان لوزارة الخارجية الأحد.

وجاء البيان بعد أيام من إعلان بوركينا فاسو ومالي أنهما ستعتبران أي تدخل عسكري ضد الحكام العسكريين الجدد في النيجر بمثابة "إعلان حرب".

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إكواس) قد أمهلت المجلس العسكري في النيجر مدة أسبوع لإعادة تسليم السلطة للرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم أو مواجهة تدخل عسكري محتمل.

وأكدت الخارجية الفرنسية السبت أنها تدعم ب"ثبات وحزم" جهود إكواس لإعادة بازوم إلى السلطة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز