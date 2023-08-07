المجلس العسكري في النيجر يعلن إغلاق المجال الجوي للبلاد

المصدر: أ ف ب

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أعلن المجلس العسكري في النيجر عن إغلاق المجال الجوي للبلاد "في مواجهة التهديد بالتدخل"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وأوضح المجلس في بيان أن إغلاق المجال الجوي يأتي "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة".

وأضاف البيان أنه تقرر إغلاق المجال الجوي للبلاد "اعتبارا من اليوم الأحد (...) وحتى إشعار آخر".

كما شدد العسكريون على أن "أي محاولة لخرق المجال الجوي" ستواجه برد قوي وفوري.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قد منحت مهلة أسبوع لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة في النيجر.

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