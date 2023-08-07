روسيا تستهدف قواعد جوية أوكرانية وكييف تقصف جسرين

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شنت روسيا هجوما صاروخيا كبيرا على أوكرانيا الأحد مؤكدة استهداف قواعد جوية في غرب البلاد، فيما استهدفت كييف جسرين في المنطقة المحتلة.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية الأحد أنها أسقطت 30 صاروخ كروز من أصل 40 ومسيرات أطلقتها القوات الروسية التي استخدمت أيضا صواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال".

وإذا كانت كييف لم تدل بتفاصيل عن كل المواقع التي أصيبت، فان وزارة الدفاع الروسية اعلنت ضرب "قواعد جوية للقوات المسلحة الاوكرانية قرب بلدتي ستاروكوستيانتينيف في منطقة خميلنيتسكي ودوبنو في منطقة ريفني".

وأضافت الوزارة "تم تحقيق الهدف من الضربة. تم ضرب جميع الأهداف المحددة".

ومنطقة خملنيتسكي الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة في غرب البلاد لطالما تعرّضت لضربات روسية، علما أنها تضم قاعدة جوية اوكرانية كبيرة.

وقال رئيس الإدارة المحلية سيرغي تيورين إن المنطقة تعرضت لثلاثة هجمات منذ مساء السبت. وكتب على تلغرام أن "سلسلة انفجارات وقعت" مخلفة أضرارا في مبان عدة ومحطة للقطارات.

في الجانب الروسي، استهدفت ضربتان صاروخيتان أوكرانيتان الاحد جسرين في المنطقة التي تحتلها موسكو.

استهدفت الضربة الأولى جسر تشونغار في شبه جزيرة القرم.

وقال الحاكم الموالي لروسيا سيرغي اكسيونوف إن "بعض الصواريخ اسقطتها قوات الدفاع الجوي. أصيبت منصة جسر السيارات بأضرار وبدأت اعمال الترميم. لم يسقط ضحايا".

وطاولت الضربة الثانية جسرا قرب مدينة جينيتشيسك في منطقة خيرسون (جنوب) وأسفرت عن اصابة شخص وخلفت اضرارا في انبوب للغاز، وفق ما قال مسؤول إدارة الاحتلال فلاديمير سالدو. ولفت الى إسقاط تسعة صواريخ اوكرانية من أصل 12.

وفي وقت سابق، اعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية دمّرت طائرة مسيّرة في أجواء العاصمة الأحد، بعد سلسلة هجمات مماثلة في الاسابيع الاخيرة.

ومساء السبت، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن ضربات روسية على منطقة خميلنيتسكي وعلى مباني شركة "موتور سيتش" لصناعة الطائرات والتي مقرها في زابوريجيا (جنوب) التي يحتل الروس جزءا منها.

وقال زيلينسكي إن القوات الروسية قصفت ايضا مركزا لنقل الدم في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن سقوط "قتلى وجرحى".

وشنت اوكرانيا ليل الجمعة السبت هجوما على ناقلة نفط روسية في مضيق كيرتش، ما أدى إلى توقف حركة المرور لفترة وجيزة على الجسر الاستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، في إطار من التوتر المتزايد في البحر الأسود.

وتزايد عدد الهجمات في البحر الأسود من الطرفين منذ أن رفضت موسكو في منتصف يوليو تمديد العمل باتفاق رعته الأمم المتحدة كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا منذ فبراير 2022.

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