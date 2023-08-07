حدث وتاريخ.. 07 أغسطس 1941 الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين يتولى القيادة العليا لكل الجيوش السوفييتية في الحرب العالمية الثانية. 1926 إسبانيا وإيطاليا تعقدان معاهدة حول ميناء طنجة المغربي، لأهميته ووقوعه على مدخل مضيق جبل طارق. 1819 بدء «معركة بوياكا» التي انتهت بهزيمة جيش إسبانيا أمام ثورة سيمون بوليفار في أمريكا اللاتينية. 1998 تفجير سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي، ما أدى إلى سقوط 224 قتيلاً و4500 جريح. صورة التاريخ: 07 أغسطس 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App