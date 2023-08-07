ترقب في النيجر مع انتهاء مهلة «إيكواس»

المصدر: (نيامي - وكالات)

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يسود ترقب في النيجر بشأن احتمال تدخل دول غرب أفريقيا (إيكواس) عسكرياً، قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها لقادة الانقلاب، مع تحذيرات متزايدة في نيجيريا والجزائر وقبلهما في بوركينا فاسو ومالي، من خطورة الإقدام على خطوة كهذه. كذلك، أعلنت تشاد المجاورة عدم مشاركتها في أي تدخل عسكري.

وكان قادة «إيكواس» فرضوا الأحد الماضي عقوبات قاسية على نيامي بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم، وأمهلوا العسكر أسبوعاً لفكّ احتجازه وإعادته لمنصبه تحت طائلة اللجوء إلى القوة. ومع قرب انتهاء المهلة بنهاية أمس، لم تصدر عن المجلس العسكري أي مؤشرات للتراجع عن انقلاب 26 يوليو، في حين تجمع حوالي 30 ألفاً من أنصار الانقلاب في نيامي في عرض للتحدي.

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