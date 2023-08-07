فيضانات الصين تحصد المزيد من الضحايا

المصدر: (عواصم - وكالات)

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قضى 14 شخصاً على الأقل جراء أمطار غزيرة انهمرت على إقليم جيلن بشمال شرق الصين.

وأفاد التلفزيون الرسمي الصيني «سي سي تي في» أمس، نقلاً عن سلطات محلية، بمقتل 14 شخصاً إضافيين وفقدان أثر شخص واحد، إثر هطول أمطار غزيرة في مدينة شولان في شمال شرق البلاد.

وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أنه تم إجلاء نحو 19 ألف شخص وأقيمت 21 «منشأة إيواء مؤقت. والأمطار التي رافقت الإعصار دوكسوري الذي ضرب الصين القارية مطلع الأسبوع قبل أن يتّجه شمالاً ويخفَّض تصنيفه إلى عاصفة، هي الأكثر غزارة في الصين منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاماً.

وفي تايوان، سلمت مروحيات من هيئة الخدمات الوطنية المحمولة جواً، أمس ، إمدادات وأخلت عشرات الأشخاص، الذين تقطعت بهم السبل في بلدة «ريناي» الجبلية في منطقة «نانتو»، في أعقاب أمطار غزيرة وانهيارات أرضية، ناجمة عن إعصار «خانون».

وفي سياق متصل ،دعت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية إلى اتخاذ الاحتياطات مع تغيير إعصار خانون مساره ليتجه نحو المياه قرب ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية.

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