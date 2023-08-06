15 قتيلاً بخروج قطار عن مساره في باكستان

المصدر: وام

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قُتل 15 شخصاً على الأقل اليوم عندما خرج قطار عن مساره جنوبي باكستان، قرب محطة «الصحراء» للسكة الحديدية في مدينة نوابشة بمحافظة السند.

ونُقل عن خواجا سعد رفيق، وزير السكك الحديدية، قوله: «هذا حادث كبير للغاية. وصلت فرق الإنقاذ إلى الموقع، وقُتل 15 راكباً على الأقل وأصيب 45»، مؤكداً أنه تم إرسال المزيد من فرق الإنقاذ إلى الموقع.

ومن جهته، أوضح محسن سيال، وهو مسؤول في السكك الحديد، أن قطار الهزارة السريع كان متوجهاً من كراتشي إلى أبوت آباد، وخرجت 8 عربات عن مسارها.

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