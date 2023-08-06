أوكرانيا تعلن إسقاط 30 صاروخاً و27 مسيّرة روسية

المصدر: أ.ف.ب

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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، أنها أسقطت 30 صاروخ كروز من أصل 40 أطلقتها موسكو، إضافة الى 27 طائرة مسيّرة، في تصدّيها لسلسلة هجمات ليلية نفذتها القوات الروسية.

وأكدت القوات الجوية عبر تطبيق «تلغرام»، تدمير 30 صاروخ كروز و27 مسيّرة هجومية، مشيرة الى أن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ «كينجال» الفرط صوتية، من دون أن تحدد ما اذا كانت تمكنت من إسقاطها أو أصابت أهدافها.

وأوضحت أن الروس استخدموا 70 سلاح هجوم جوي في موجات متعاقبة من القصف ليل السبت الأحد. وكانت من بين الأهداف منطقة خملنيتسكي الواقعة على مئات الكيلومترات من الجبهة وتضمّ قاعدة جوية رئيسية.

وقال رئيس الإدارة المحلية، سيرغي تيورين، إن حريقاً اندلع في مخزن لنفايات الذرة، امتد على مساحة 1400 متر مربع قبل أن يتم إخماده. وأشارت الى أن أحد الموظفين أصيب بجروح، ونشرت صورا لمبنى يتداعى تلتهمه النيران.

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