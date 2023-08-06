زلزال في باكستان

المصدر: د.ب.أ

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شعر السكان بهزات أرضية، ناجمة عن زلزال بقوة 5.4 درجة ضرب أجزاء من إقليم خيبر-باختونخوا، صباح اليوم الأحد، ما أدى إلى فرار السكان من منازلهم مذعورين. ولم ترد أي تقارير عن حدوث خسائر في الأرواح ولا الممتلكات حتى الآن.

وشعر سكان مناطق باجور ودير السفلى وكورام بالزلزال، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية. وكان مركز الزلزال ، في منطقة سلاسل جبال هندوكوش، على عمق 186 كيلومترا مترا.

وفي وقت سابق من الليلة الماضية، شعر السكان بزلزال بلغت شدته 5.8 درجة، ضرب العديد من المدن الباكستانية، بما في ذلك لاهور وروالبندي وبيشاور، حسب المركز الوطني لرصد الزلازل.

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