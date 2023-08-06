ترامب: أنا الوحيد القادر على منع وقوع الحرب العالمية الثالثة

المصدر: د.ب.أ

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ادعى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة. وقال ترامب، في حدث لجمع التبرعات للحزب الجمهوري في ساوث كارولينا: «سأمنع الحرب العالمية الثالثة»، وفق وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف ترامب: «الأسلحة قوية للغاية اليوم لدرجة أنها يمكن أن تمحو العالم، الأمر الذي سأحرص على عدم حدوثه، وأعتقد أنني الوحيد الذي سيكون قادراً على القيام بذلك».

كما أكد ترامب على أنه إذا تم انتخابه، فإنه سيصل إلى تسوية سلمية بشأن أوكرانيا قبل أن يصل حتى إلى سدة الحكم.

وأضاف ترامب: «سنقوم بتسويتها على الفور وبشكل عادل، سنعمل على تسوية الأمر بشكل عادل».

وفي وقت سابق، قال ترامب مراراً إن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يقود البشرية إلى الحرب العالمية الثالثة بأفعاله.

كما زعم ترامب أنه سيحل الوضع في أوكرانيا خلال يوم واحد، إذا أعيد انتخابه رئيساً في نوفمبر 2024.

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