ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الصين

المصدر: وام

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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي شهدتها مناطق في شمال الصين نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، إلى ما لا يقل عن 30 شخصاً، فيما أدرج 18 آخرون على قائمة المفقودين.

وأعلنت السلطات المحلية في مدينة باودينغ بمقاطعة خبي شمالي الصين، اليوم، مقتل 10 أشخاص وفقدان 18 عقب سقوط أمطار غزيرة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» التي أفادت أيضاً بتضرر 79 ألف هكتار من المحاصيل، وانهيار 4448 منزلاً، وتضرر 7286 منزلاً بشدة.

وكانت السلطات بمقاطعة خبي قد أعلنت أنها أجلت أكثر من 1.54 مليون شخص حتى الساعة الثامنة من صباح أمس، بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها الأيام الماضية.

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