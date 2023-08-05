محكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان 3 سنوات

المصدر: وكالات

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قضت محكمة باكستانية اليوم "السبت" على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي

وأورد التلفزيون الباكستاني "أعلن القاضي همايون ديلوار أنه تم اثبات التورط في ممارسات فساد". ولم يكن خان حاضراً في المحكمة وأصدر القاضي امراً باعتقاله.



ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر المقبل.

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