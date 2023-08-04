المصدر: أ ف ب

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كشفت الوكالة الولية للطاقة الذرية حقيقة وجود متفجرات على أسطح محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وأكدت الوكالة، اليوم، أنها لم تعثر على أي ألغام أو متفجرات في موقع المحطة، التي تسيطر عليها روسيا، بعدما تمكنت من الوصول إلى أسطح مبانيها وقاعات التوربينات.

وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في بيان، أنه «لم يلاحظ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود ألغام أو متفجرات على أسطح مباني المفاعلات في الوحدة 3 والوحدة 4 وقاعات التوربينات في محطة زابوريجيا، بعدما سُمح لهم بالدخول بعد ظهر أمس».

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