الشتاء في أمريكا اللاتينية.. حار جداً!

المصدر: (عواصم - وكالات )

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تشهد بلدان أمريكا اللاتينية في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، مثل: تشيلي، والأرجنتين، حراً قياسياً رغم أنها في فصل الشتاء حالياً. إذ سجلت الحرارة في بلدة فيكونيا الجبلية (وسط تشيلي) 37 درجة مئوية.

وقال خبير الأرصاد الجوية التشيلي، كريستوبال تويس «مرّ أكثر من 70 عاماً على تسجيل درجات حرارة من هذا النوع» في فيكونيا. وفي بوينوس أيرس، تجاوزت الحرارة 30 درجة مئوية، أعلى درجة تسجل في الأول من أغسطس منذ بدء تسجيل البيانات، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأرجنتينية. ويتراوح معدل الحرارة خلال أغسطس في بوينوس أيرس بين 18 و9 درجات مئوية.

كما وصلت الحرارة إلى 30 درجة مئوية في عدة مدن في الأوروغواي. وقالت وزير البيئة التشيلية، ميسا روخا، «ما نشهده هو مزيج ظاهرتين: احترار عالمي، نظراً لتغير المناخ، وظاهرة «إل نينيو»».

فيما لقي شخصان على الأقل مصرعهما، وأصيب 41 آخرون، وانقطعت الكهرباء عن حوالي 166 ألف أسرة في منطقتي أوكيناوا، وكاجوشيما، اليابانيتين، جراء الأمطار والرياح العاصفة المصاحبة للإعصار «خانون».

وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية أن العاصفة في بحر الصين الشرقي تتجه للشمال الغربي بسرعة 222 كيلومتراً في الساعة، بينما توقعت الهيئة الإعلامية العامة اليابانية «إن.إتش.كيه»، أن يغير «خانون» اتجاهه شرقاً صوب البر الرئيس حتى الثلاثاء المقبل.

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