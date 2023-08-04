فرنسا تندد بشدة وقف بث وسيلتي إعلام فرنسيتين في النيجر

المصدر: أ ف ب

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نددت فرنسا الخميس "بشدة" بوقف بث وسيلتي إعلام فرنسيتين في النيجر حيث أدى الانقلاب في هذا البلد إلى احتجاجات مناهضة لباريس.

وأعلنت محطة "فرانس 24" التلفزيونية و"إذاعة فرنسا الدولية" (إر إف آي) أن بثهما أوقف في النيجر منذ بعد ظهر الخميس.

وقال مسؤول كبير لوكالة فرانس برس إن الإجراء أتى "بتعلميات من السلطات العسكرية الجديدة".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "تعيد فرنسا تأكيد التزامها وتصميمها الدائمين على المحافظة على حرية التعبير وحرية الصحافة وحماية الصحافيين".

وأضافت "في النيجر أتت الإجراءات المناهضة للصحافة على خلفية قمع استبدادي ينفذه الانقلابيون".

وأكدت أن "فرنسا تستنكر الانتهاكات الخطرة للحريات الأساسية".

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