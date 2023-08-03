ترامب يصل إلى المحكمة في واشنطن "فيديو"

المصدر: أ ف ب

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وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس إلى محكمة فدرالية في واشنطن لمواجهة تهم تتعلّق بمناورات ذات طابع جنائي لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ويتوقع أن يدفع ترامب المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب لجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، ببراءته. ووصل موكبه إلى المحكمة حيث كانت بانتظاره حشود من الصحافيين.

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