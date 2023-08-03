ترامب: بايدن أمر وزارة العدل باتهامي بأكبر قدر من الجرائم

المصدر: أ ف ب

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ندد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالإجراءات القضائية التي تُتَّخذ تجاهه، واصفاً إياها بأنها استخدام غير مسبوق للقضاء كسلاح ضده.

واتهم ترامب، قبل ساعات من مثوله أمام محكمة في واشنطن لمواجهة تُهم تتعلّق بمناورات ذات طابع جنائي لقلب نتائج انتخابات 2020، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بأنه يسعى لإجباره على صرف الوقت والمال للدفاع عن نفسه، بدلاً من أن ينفق ذلك على الحملة الانتخابية.

وقال الرئيس الأمريكي السابق، الذي يقود حملة انتخابية يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، إن بايدن أمر وزارة العدل باتهامه بأكبر قدر من الجرائم التي يمكن اختلاقها.

وأضاف، عبر منصة «تروث سوشال»: «الديمقراطيون لا يريدونني مرشحاً ضدهم، وإلا لما استخدموا القضاء كسلاح على هذا النحو غير المسبوق».

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