زيادة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا

المصدر: واشنطن - رويترز

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زاد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، بينما تراجع تسريح الموظفين إلى أدنى مستوى في 11 شهراً في يوليو مع بقاء ظروف سوق العمل قوية.

وقالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت ستة آلاف إلى 227 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 29 يوليو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 227 ألفاً لآخر أسبوع.

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