قصف روسي يطال كييف وبنى تحتية بميناء أوكراني

المصدر: عواصم - وكالات

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شنت روسيا هجمات مسيرة على كييف وأعلنت أنها استهدفت مرتزقة وعتاداً عسكرياً في ميناء إسماعيل على نهر الدانوب في أوكرانيا التي قالت إن الضربات الروسية أتلفت 40 ألف طن من الحبوب كانت معدة للتصدير.

وقالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية أمس، إن الضربات الروسية على ميناء إسماعيل الأوكراني طالت في الليل الميناء وبنية تحتية متعلقة بالحبوب يوجد داخلها مرتزقة أجانب وعتاد عسكري، فضلاً عن ساحة لإصلاح السفن تابعة للبحرية.

جاء ذلك نقلاً عن سيرغي ليبيديف الذي وصفته الوكالة بأنه منسق لمجموعة سرية في مدينة ميكولايف الساحلية ولديه مصادر في ميناء إسماعيل الرئيس في أوكرانيا الواقع في الجهة المقابلة من رومانيا على نهر الدانوب.

ونقلت الوكالة عن ليبيديف قوله إن روسيا شنت ثماني ضربات منفصلة على ميناء إسماعيل وإنها استهدفت محطة نفطية وساحة لإصلاح القطع البحرية الأوكرانية ومبنى ميناء يُعتقد أن به قوات أجنبية ووحدة لتخزين الحبوب ومبنى شاهقاً يضم عتاداً عسكرياً أجنبياً.

40 ألف طن

وقال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن الضربات الروسية التي استهدفت ميناء إسماعيل أدت إلى إتلاف نحو 40 ألف طن من الحبوب المعدة للتصدير إلى دول إفريقية والصين وإسرائيل. وتابع «هذه الموانئ أصبحت الأساس الذي يقوم عليه الأمن الغذائي العالمي».

في السياق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان إن موسكو مستعدة للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بمجرد وفاء الغرب بالتزاماته في ما يتعلق بصادرات الحبوب الروسية.

وقال الكرملين في بيان حول اتصال بوتين بأردوغان «تمت الإشارة إلى أنه في حالة عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ الجزء الخاص بمطالب روسيا في اتفاق الحبوب، يفقد تمديده الإضافي أي معنى».

وقال مكتب أردوغان إن الرئيسين اتفقا على أن يزور بوتين تركيا. وقال مسؤول تركي كبير إن المناقشات جارية بين أنقرة وموسكو بشأن زيارة في أواخر أغسطس.

مسيّرات روسية

واستُهدفت كييف وأوديسا في آخر موجة روسية هجمات تطال أوكرانيا في الليل. وأكّد الجيش الأوكراني أنه تصدى لمسيّرات روسية أُطلقت من بحر آزوف لاستهداف منطقة أوديسا، كما أسقط عشر مسيّرات روسية في أثناء هجوم استهدف كييف ليلاً. وأفاد رئيس الإدارة العسكرية للمدينة سيرغي بوبكو بأن «مجموعات من المسيّرات دخلت كييف بشكل متزامن من مختلف الاتجاهات ولكن رصدت كل الأهداف الجوية ودمرت».

وقالت الدفاع الروسية إن زورقاً مسيراً تابعاً للبحرية الأوكرانية حاول أمس مهاجمة سفينة حربية روسية كانت ترافق سفينة نقل مدنية في البحر الأسود. وأضافت إن السفينة الحربية دمرت الزورق الأوكراني.

من جانب آخر، أعلنت موسكو أمس، بدء مناورات بحرية تشمل عشرات السفن الحربية في بحر البلطيق الذي تحدّه بشكل أساسي دول أعضاء في حلف الناتو.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ «مناورات أوشن شيلد 2023 البحرية، بدأت في بحر البلطيق»، مضيفة إنّ 30 سفينة حربية و20 سفينة دعم ستشارك إلى جانب نحو 6 آلاف عسكري.

وأشارت إلى أنّ الهدف يتمثّل في «التحقّق من قدرة الأسطول العسكري على الدفاع عن مصالح روسيا الوطنية».

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