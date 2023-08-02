توقع عدم تغير السياسة النفطية في اجتماع لجنة «أوبك+» الوزارية الجمعة

المصدر: دبي - رويترز

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قالت ستة مصادر في مجموعة أوبك+ لرويترز، إن من غير المرجح أن تغير المجموعة سياسة إنتاج النفط الحالية خلال اجتماع اللجنة الوزارية يوم الجمعة، إذ تؤدي قلة الإمدادات ومتانة اتجاه الطلب إلى ارتفاع أسعار النفط.

ويجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، أي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في يوم الجمعة الرابع من أغسطس، ومن الممكن أن تدعو اللجنة التي تحمل اسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى اجتماع كامل لأوبك+ إذا اقتضى الأمر.

وارتفع النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر هذا الأسبوع مع تجاوز خام برنت 85 دولاراً للبرميل مع انخفاض الإمدادات وزيادة الطلب على نحو فاق تأثير مخاوف من أن يقوض رفع أسعار الفائدة واستمرار التضخم في مستويات مرتفعة النمو الاقتصادي.

وقالت المصادر الستة إن اللجنة لن تجري على الأرجح أي تغييرات في السياسة الحالية خلال اجتماع الجمعة الذي يعقد عبر الإنترنت. وأشار أحدها إلى ارتفاع أسعار النفط كسبب لعدم اتخاذ خطوة جديدة.

ولم ترد أوبك ولا وزارة الطاقة السعودية حتى الآن على طلبات للتعقيب أمس الثلاثاء.

وفي آخر اجتماع لمناقشة سياسة الإنتاج في يونيو، اتفقت مجموعة أوبك+ على اتفاق واسع النطاق للحد من الإمدادات حتى 2024، وتعهدت السعودية بخفض طوعي في الإنتاج في يوليو ثم مددته ليشمل أغسطس.

وقال محللون لرويترز في الأسبوع الماضي، إنهم يتوقعون أن تمدد السعودية الخفض الطوعي في الإنتاج لشهر آخر ليشمل سبتمبر.

وذكر بنك أستراليا الوطني في تقرير أمس الثلاثاء أنه من المتوقع أن تعلن السعودية تمديد الخفض الطوعي للإنتاج خلال اجتماع اللجنة يوم الجمعة.

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