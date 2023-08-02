توجيه اتهام جنائي جديد لترامب لمحاولته عكس نتيجة انتخابات 2020

المصدر: أ ف ب

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وُجهت إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء اتهامات جنائية للمرة الثالثة في أربعة أشهر، وهذه المرة بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.

وجاءت الاتهامات في وقت يخوض فيه حملة للعودة إلى منصبه السابق خلال الانتخابات المقررة العام المقبل. ويتصدر ترامب السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.

ووجهت الاتهامات في إطار تحقيق أجراه المحقق الخاص جاك سميث حول مزاعم بسعى ترامب إلى عكس خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء إنه يتوقّع أن يوجّه إليه المدّعي العام الفدرالي جاك سيمث قريبا اتّهاما جنائيا جديدا.

وفي منشور على منصّته "تروث سوشال" قال ترامب "سمعت بأن المختل جاك سميث وبغية التدخل في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، سيوجّه اتّهاماً زائفاً جديداً إلى رئيسكم المفضّل، أنا، عند الساعة 17,00 (21,00 ت غ)".

وسبق أن وجّه سميث اتّهامات لترامب بإساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنّفة سرية، وهو يجري تحقيقا في جهود بذلها الرئيس السابق لعكس نتائج انتخابات نوفمبر 2020.

قبل أسبوعين قال ترامب إنه تلقى رسالة من مدّعين أشاروا فيها إلى أنه من المرجّح أن يوجّه إليه اتهام جنائي على خلفية اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021.

وتساءل ترامب الثلاثاء "لمَ لم يفعلوا ذلك قبل عامين ونصف العام؟ لمَ انتظروا كل هذه المدة؟".

وأضاف "لأنهم أرادوا أن يحصل الأمر في منتصف حملتي"، مندّدا بـ"سوء سلوك الادعاء".

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