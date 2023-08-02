الأمطار تُغرق بكين والحر يفرض عطلة رسمية في إيران

المصدر: عواصم - وكالات

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أسفرت اضطرابات المناخ عن ظواهر متناقضة في الوقت نفسه، حيث قتل الإعصار دوكسوري العشرات وشرد الآلاف في الصين، فيما فرضت الحرارة الشديدة عطلة رسمية ليومين في إيران، وحدت من الحركة في كوريا الشمالية.

وأسفرت الأمطار الغزيرة التي تهطل على بكين ومقاطعة خوباي المجاورة، عن 20 قتيلاً و19 مفقوداً وفق محطة «سي سي تي في» التلفزيونية العامة، فيما أغرقت الفيضانات طرقاً وقطعت خطوط اتصالات.

ويضرب الإعصار دوكسوري الصين من الجنوب الشرقي وصولاً إلى الشمال منذ الجمعة عندما بلغ اليابسة في إقليم فوجيان الشرقي بعد مروره في الفلبين المجاورة.

وفي غضون 40 ساعة فقط، سجل في العاصمة الصينية هطول أمطار توازي معدل شهر يوليو كاملاً.

وأسفرت الأمطار التي هطلت على العاصمة عن مقتل 11 شخصاً على الأقل، من بينهم عنصر إنقاذ، بحسب «سي سي تي في» التلفزيونية الرسمية. وما زال 13 شخصاً في عداد المفقودين، فيما عثر على 14 آخرين، وفق المحطة.

وقتل تسعة أشخاص وفقد ستة آخرون بعد هطول أمطار في مقاطعة خوباي المجاورة لبكين.

وأجلي أكثر من 100 ألف شخص من سكان بكين من مناطق الخطر، على ما ذكرت صحيفة «غلوبل تايمز» الحكومية. وشوهدت عشرات المركبات من بينها صهاريج وجرافات متوجهة إلى منطقة مينتوغو. وانقطعت المياه عن 150 ألف منزل في مينتوغو، فيما شوهدت حافلات شبه مغمورة بالمياه في منطقة فانغشان الريفية (غرب العاصمة). وتقوم مروحيات عسكرية بتوفير المؤن والأغطية لركاب قطارات علقوا في هذه المنطقة. وتستعد الصين لإعصار جديد هو «خانون»، الذي يقترب من سواحل البلاد الشرقية.

حر كوري

بالمقابل، دعت كوريا الشمالية إلى تكثيف الجهود لمواجهة موجة شديدة من ارتفاع الحرارة تشهدها البلاد، ووصفت إجراءات التعامل مع درجات الحرارة شديدة الارتفاع بأنها مهمة سياسية «هامة»، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أمس، نقلاً عن وسائل إعلام رسمية.

ونصحت صحيفة رودونغ سينمون، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، كبار السن بالتوقف عن القيام بأية أنشطة في الهواء الطلق في ضوء توقعات بارتفاع درجة الحرارة في بعض أجزاء البلاد إلى 37 درجة مئوية.

عطلة في إيران

أما في إيران، فقد أوردت وسائل إعلام رسمية إعلان البلاد عن عطلة رسمية اليوم وغداً، بسبب «الحرارة غير المسبوقة» وطلبت من كبار السن ومن لديهم مشاكل صحية ملازمة منازلهم. ويئن العديد من المدن في جنوب إيران بالفعل تحت وطأة حر شديد منذ بضعة أيام. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن درجات الحرارة تجاوزت هذا الأسبوع 51 درجة مئوية في مدينة الأهواز جنوبي البلاد. ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي قوله إن الأربعاء والخميس سيكونان عطلة رسمية، بينما قالت وزارة الصحة إن المستشفيات ستكون في حالة تأهب قصوى.

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