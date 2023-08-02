روسيا تحبط هجمات مسيّرة على موسكو وسفن البحر الأسود

المصدر: عواصم - موسكو

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أعلنت روسيا إحباط هجمات أوكرانية جديدة بمسيّرات في موسكو والبحر الأسود، أصابت إحداها مبنى تجارياً وسط العاصمة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن محاولة هجوم ليلي أوكراني بواسطة «آليات طائرة من دون طيار على منشآت في موسكو ومنطقتها أحبطت».

وأضافت أن مسيّرة «حُيّدت بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية وفقدت السيطرة وتحطمت» في حي موسكو سيتي. واصطدمت إحدى هذه الطائرات بالبرج نفسه في الحي، وتضررت واجهة أحد الطوابق.

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الهجوم «بالعمل اليائس» من جانب أوكرانيا، لأنها غير قادرة على إحراز نجاحات في هجومها المضاد.

البحر الأسود

بالتزامن، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية نفذت خلال الليل قبل الفائت «محاولة غير ناجحة للهجوم على سفينتي الدورية سيرغي كوتوف وفاسيلي بيكوف من أسطول البحر الأسود بثلاثة زوارق مسيرة». وذكرت أن سفناً تابعة للبحرية دمرت ثلاثة زوارق مسيرة أخرى كانت تستهدف سفناً مدنية. وقال ميخايلو بودولياك، المستشار الرئاسي الأوكراني، إن «أوكرانيا لم تهاجم ولا تهاجم ولن تهاجم سفناً مدنية أو أي أهداف مدنية أخرى».

خيرسون وخاركوف

وفي الوقت ذاته، قال مسؤولون بمدينة خيرسون إن طبيباً لقي حتفه، وأصيب فرد من طاقم تمريض من جراء قصف روسي على مستشفى بالمدينة.

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني في خاركوف إن روسيا شنت هجوماً بطائرات مُسيّرة على المدينة، ما أسفر عن تدمير مهجع من ثلاثة طوابق.

محاولة عبور

وكتب وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو على تليغرام أن أوكرانيا أحبطت محاولة قامت بها مجموعة مخربين روس لعبور حدودها الشمالية.

وقال: «في منطقة تشيرنيغيف، أوقف حرس الحدود محاولة مجموعة استطلاع تخريبية معادية لعبور الحدود الأوكرانية».

وقال سيرغي نايف، قائد القوات المشتركة بالقوات المسلحة الأوكرانية، إن أربعة مسلحين حاولوا عبور الحدود، لكن جرى صدهم.

ضربات استباقية

في الأثناء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس، بأن رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أوعز، أثناء تفقده مركز القيادة الأمامي في اتجاه زابوروجيا، بتوجيه ضربات استباقية للقوات الأوكرانية.

وأفاد رئيس المكتب الصحافي لمجموعة قوات «المركز» في الجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، بأن القوات الروسية أحبطت ثماني محاولات هجوم من قوات أوكرانية على اتجاهي سفاتوفسكي وكراسنو ليمان، وتم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني.

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