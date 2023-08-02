أوكرانيا تزيل شعاراً سوفييتياً في كييف

المصدر: (كييف - أ.ف.ب)

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أزال عمال أمس مطرقة ومنجلاً من منحوتة عملاقة ترتفع في العاصمة الأوكرانية، في إطار حملة متسارعة لنزع رموز سوفييتية.

والتمثال الفولاذي البالغ طوله 62 متراً يمثل امرأة تحمل درعاً عليها مطرقة ومنجل وسيفاً باليد الثانية. وتم تدشينه في 1981 كنصب لإحياء ذكرى انتصار السوفييت في الحرب العالمية الثانية. ويُعرف التمثال المقام على سطح مبنى متحف للحرب، باللغة الأوكرانية بـ «باتكيفشينا ماتي» أي «الوطن الأم».

وأيدت وزارة الثقافة الأوكرانية خطة لتزويد التمثال بدرع جديدة تحمل شعار أوكرانيا وهو رمح ثلاثي الشعب. ودعا مدير المتحف الوطني لتاريخ أوكرانيا يوري سافتشوك إلى إعادة تسمية التمثال «أوكرانيا الأم». وتبلغ كلفة استبدال الدرع 28 مليون ريفنيا أوكرانية (758 ألف دولار). ويشدد المسؤولون الأوكرانيون على أنه سيتم تسديدها من تبرعات شركات وليس من أموال الدولة.

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