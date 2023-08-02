20 قتيلاً بانهيار رافعة في الهند

المصدر: (مومباي - أ.ف.ب)

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قضى 20 عاملاً على الأقل في غرب الهند أمس، بعد انهيار رافعة فوق طريق سريع قيد الإنشاء خارج مدينة بومباي، على ما أفاد مسؤولون في الهيئة المسؤولة عن الاستجابة للكوارث.

وسقطت الرافعة على ألواح إسمنت كبيرة ليلاً، وتطاير الحطام فيما كان العمال يعملون على طريق سامرودهي السريع في ولاية ماهاراشترا، بحسب الوكالة الوطنية الهندية للاستجابة للكوارث.

وقالت هذه الهيئة في ساعة متأخرة أمس، إنه تم انتشال 20 جثة ونقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوكالة الوطنية الهندية للاستجابة للكوارث عناصر إنقاذ يبحثون في أكوام من العوارض الفولاذية المحطمة في موقع البناء في تاني بضواحي بومباي.

ويعد الطريق السريع الذي يربط بومباي بمدينة ناغبور، جزءاً من مخطط واسع النطاق للبنى التحتية للطرق في أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي دشن مشاريع أخرى في ماهاراشترا، أمس، عن «حزنه» وأمر بدفع تعويضات لأسر الضحايا والمصابين. وتكثر الحوادث في مواقع إنشاء البنى التحتية في الهند.

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