سقوط طائرة هليكوبتر في لاجوس بنيجيريا "فيديو"

المصدر: وكالات

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قالت إدارة الطوارئ في نيجيريا إن طائرة هليكوبتر سقطت واشتعلت فيها النيران في لاجوس العاصمة التجارية لنيجيريا اليوم الثلاثاء.

وذكر إبراهيم فيرينلوي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في ولاية لاجوس، أن الطائرة الهليكوبتر سقطت فوق إكيجا، وهي منطقة مزدحمة من المدينة. وقال إن شخصين كانا على متن الطائرة لا يزالان على قيد الحياة بعد أن تمكنت السلطات من إنقاذهما.

وقال أوليوفيمي أوكي-أوسانينتولو المسؤول بالهيئة إن الطائرة سقطت على طريق أمام مبنى بنك في لاجوس. وأضاف أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

وقال مكتب الحوادث في نيجيريا إنه لم يجمع بعد معلومات كافية عن الحادث الذي وقع في نحو الساعة 1600 بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش).





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