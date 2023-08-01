سماع إطلاق نار كثيف وسط واغادوغو

المصدر: أ.ف.ب

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أفاد مراسلون بسماع إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، قرب قاعدة جوية في وسط واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو. وبدأ إطلاق النار قرابة الساعة 12,45 صباحا في قلب المدينة وتوقف بعد حوالى أربعين دقيقة.

وقال مصدر أمني: «الأمر يتعلق بحادث مؤسف يقتصر على القاعدة الجوية»، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. وأكد أن الوضع تحت السيطرة.

وبعد توقف موقت، عادت حركة السير وإن بخجل، بعد إطلاق النار على ما أفاد أحد صحافيي وكالة الصحافة الفرنسية. وأتى إطلاق النار الكثيف هذا بعد عشرة أشهر من ثاني انقلاب تشهده البلاد في أقل من عام.

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