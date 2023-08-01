الصين: المساعدات العسكرية الأمريكية لتايوان تهديد خطير لاستقرار المنطقة

المصدر: د.ب.أ

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وصفت الصين، إرسال الولايات المتحدة لمساعدات عسكرية لتايوان بأنها تمثل تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في المنطقة.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الصينية، اليوم الثلاثاء، إن الأسلحة التي أعلنت أمريكا أنها سترسلها لتايوان تعني أن الولايات المتحدة تتدخل بعنف في المصالح الداخلية الصينية، وتلحق ضرراً بالغاً بالمصالح الأمنية الصينية. ووفقا للبيان، فإن أمريكا تريد منح تايوان مساعدات عسكرية بقيمة 345 مليون دولار.

وكان البيت الأبيض قد نشر أمراً تنفيذياً للرئيس الأمريكي، جو بايدن، ينص على أنه سيتم إرسال الأسلحة من مخازن الجيش الأمريكي. بالإضافة للأسلحة، فإن المساعدات ستتضمن مواد تدريبية.

ووفقاً للتقارير الإعلامية، فإن حزمة المساعدات ستشمل أيضاً أنظمة دفاع جوي محمولة وطائرات درون للاستطلاع وذخيرة.

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