إجلاء وشيك للرعايا الفرنسيين من النيجر

المصدر: أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت السفارة الفرنسية في نيامي، اليوم الثلاثاء، أن باريس ستبدأ قريباً جداً إجلاء مواطنيها من النيجر. وجاء في رسالة وجهتها السفارة إلى الرعايا الفرنسيين: «مع تدهور الوضع الأمني في نيامي وفي ظل الهدوء النسبي في نيامي، يتم التحضير لعملية إجلاء جوي انطلاقاً من نيامي»، موضحة أنها ستجرى قريبا جدا وفي فترة وجيزة جداً.

وفي باريس، أكدت وزارة الخارجية، أنه يتم تنظيم عملية إجلاء ستحصل سريعاً جداً. وأشارت الرسالة، إلى الرعايا الفرنسيين إلى أن عملية الإجلاء موضع تنسيق مع القوات في النيجر. وأوضحت أن تفاصيل الموعد المحدد لعملية الإجلاء ومكانها سترسل في أسرع وقت ممكن.

والاثنين، اتهم العسكريون الذين يتولون السلطة في النيجر بعدما أطاحوا الرئيس محمد بازوم، فرنسا بالسعي إلى التدخل عسكرياً في النيجر، الأمر الذي نفته باريس. وخلال تظاهرة لمؤيدي الانقلاب أمام سفارة فرنسا في نيامي، الأحد، حاول آلاف الأشخاص دخول مقر السفارة الفرنسية قبل أن يفرّقوا باستخدام الغاز المسيل للدموع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز